سكاي: كريستال بالاس يقترب من حسم صفقة نجم المغرب

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - ليستر سيتي

أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن نادي كريستال بالاس يقترب من التوصل لاتفاق مع ليستر سيتي من أجل ضم المغربي بلال الخنوس.

وذكر التقرير أن الصفقة قد تتم مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

وأفاد التقرير أن انضمام الخنوس إلى كريستال بالاس سيفتح الباب أمام رحيل إيبيريتشي إيزي الذي يقترب من الانتقال لتوتنام.

وكان ليستر سيتي قد رفض أكثر من عرض أرسله كريستال بالاس لضم النجم المغربي، وفقا لساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح تافوليري أن ليستر رفض عرض مُحسن من قبل الثعالب يوم السبت.

قبل أيام، ذكرت جريدة تليجراف أن نادي نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم المغربي بلال الخنوس جناح ليستر سيتي.

ويدرس نيوكاسل إمكانية التعاقد مع الدولي المغربي هذا الصيف، وفقا للتقرير.

ويجد نيوكاسل منافسة من ليدز يونايتد المهتم أيضا بالتعاقد مع الخنوس.

كما يهتم توتنام بضم النجم المغربي الشاب، وفقا لتقارير أخرى.

Image

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

بلال الخنوس كريستال بالاس ليستر سيتي
