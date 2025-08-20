كرة نسائية - ديميتري لوبوف: الأهلي جاهز للموسم الجديد.. ونسعى للأفضل

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

ديميتري لوبوف مدرب الكرة النسائية في الأهلي

أكد ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي أن الأهلي يواصل استعداداته بقوة للموسم الجديد، الذي سينطلق بمواجهة الطيران في الجولة الأولى من افتتاح مسابقة الدوري، التي يشارك بها الفريق للمرة الثانية في تاريخه.

وشدد المدير الفني الفرنسي "الفريق استفاد من معسكر الإعداد الذي أُقيم على ملعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف "إلى جانب الدعم القوي متمثلا في ضم 6 لاعبات يُمثّلن إضافة قوية للأهلي، مع وجود عدد من العناصر الشابة بقطاع الناشئات الداعم طوال الوقت للفريق الأول".

وعن طموح الفريق في الموسم المقبل، أوضح لوبوف "الفريق يسعى يومًا بعد الآخر للتطور وتقديم الأفضل، ونجح في الموسم الأول في التتويج بلقبه الأول بالفوز على وادي دجلة في نهائي كأس مصر، وتعرض في الدوري لهزيمة واحدة، إلى جانب ثلاثة تعادلات، ويأمل في تحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من المسابقة".

واختتم المدير الفني حديثه "الفريق لا يبخل بأي جهد في سبيل التتويج بكافة البطولات، وتسطير تاريخ كبير يليق بالأهلي النادي الأفضل في القارة وبجمهوره العظيم الداعم في كل الأوقات، والتي كانت مساندته في نهائي الكأس أمام دجلة بمثابة مفعول السحر، وانعكس على اللاعبات في الملعب، ومن ثم توج الأهلي باللقب الأول في تاريخ الفريق".

