تقرير: الهلال يتمسك بالبليهي ويتجاهل عرض اتحاد جدة

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 13:57

كتب : FilGoal

الهلال - علي البليهي

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن سيموني إنزاجي مدرب الهلال أبلغ لاعبه علي البليهي أنه متمسك به.

وأفاد التقرير أن سيموني أوضح للبليهي أنه يرفض خروجه من النادي.

كما تجاهل الهلال عرض اتحاد جدة لضم اللاعب ولم يرد على الخطاب الاتحادي، وفقا للتقرير.

فقد تقدم اتحاد جدة بعرض جديد من أجل الحصول على خدمات علي البليهي مدافع الهلال على سبيل الإعارة.

وكان الهلال جدَّد عقد اللاعب لمدة موسمين، حتى 2027.

وخرج على البليهي من الحسابات الأساسية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي يعتمد على الثنائي حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي.

وكشفت صحيفة الرياضية أن إدارة اتحاد جدة قد عرضت التكفل براتب علي البليهي كاملا من أجل موافقة الهلال على ضم اللاعب.

ولا يمانع البليهي الانتقال إلى اتحاد جدة وخوض تجربة جديدة مع الفريق الغربي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة اتحاد جدة ترى العرض مناسبا مع تخفيف الأعباء المالية عن الهلال بالتخلص من راتب اللاعب.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية في وقت سابق أن اتحاد جدة قد تقدم بعرض رسمي مقابل 3 ملايين ريال لاستعارة البليهي لمدة موسم وهو ما قوبل بالرفض وقتها.

وكان اتحاد جدة قد صرف النظر عن ضم عبد الإله العمري من النصر بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

وشارك بليهي في 256 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وتوج بـ 11 لقبا متنوعا مع الهلال.

وخرج البليهي من حسابات الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال إذ لم يفضل الاعتماد عليه أساسيا في كأس العالم للأندية.

