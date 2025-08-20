كارباخال: شارة قيادة ريال مدريد مكافأة لسنوات طويلة من العمل

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

داني كارباخال - خوسيلو - ريال مدريد

يرى داني كارباخال أن ارتداء شارة قيادة ريال مدريد تعد بمثابة المكافأة للسنوات التي قضاها مع الفريق.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وقال كارباخال عبر قناة ريال مدريد عقب المباراة: "إنها عودة مميزة جدا لي، شكرا لكل من ساندني دائما، الآن أنا هنا ويشرفني أن أكون القائد وآمل أن نحقق العديد من الألقاب".

وتابع "سعيد لأنني أستطيع اللعب مجددا، أشعر بحب كبير وأفكر في مباراة أوفييدو من الآن".

وأضاف "هذا موسمي الأول كقائد، إنها مكافأة لسنوات طويلة من العمل وبالنسبة لي كوني قائدا لهذه السفينة أمل بالغ الأهمية وآمل أن أفعل ذلك بفخر كبير واحترام كبير لزملائي في الفريق لبناء فريق فائز".

وشارك كارباخال مع ريال مدريد بالدوري لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

داني كارباخال ريال مدريد الدوري الإسباني أوساسونا
