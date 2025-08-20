مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم

واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، وذلك ضمن التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.

وقاد خوسيه ريبييرو المدير الفني اللاعبين في مران بدني متنوع مع فقرات المران الجماعي قبل أن ينخرط اللاعبون في تنفيذ تدريبات فنية.

وأدى ثنائي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمد أحمد "سيحا" تدريبات متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها الجميع.

بينما غاب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق عن المران بسبب وفاة والده أمس الثلاثاء.

وأدى المصابون برنامجهم التأهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي، فيما خاض مروان عطية لاعب وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز والمحدد لها الاثنين المقبل.