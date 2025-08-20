مبابي: أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم.. وهناك أشياء بحاجة للتحسن

يرى كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أن بعض الأشياء لا تزال بحاجة للتحسن في فريقه.

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بهدف دون رد في افتتاحية مبارياته بالدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الشوط الثاني من المباراة.

وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "استمتعنا بوقت رائع وإذا كنت في حالة معنوية جيدة سيكون باقي الفريق كذلك، أنا سعيد جدا بالعودة إلى برنابيو لكن الجو كان حارا بعض الشيء".

وتابع "أعتقد أننا قدمنا أداء جيد ومن الواضح أن هناك أشياء تحتاج إلى تحسين لأن هذه هي المباراة الأولى في الموسم، لكننا سنواصل التحسن والمضي قدما"

وأضاف "الرقم 10؟ أتمنى ألا أضطر لتغيير رقمي كل موسم".

ويلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع ريال أوفييدو على ملعب الأخير بالجولة الثانية من الدوري.