تقرير: وفد جالاتا سراي يصل إنجلترا للتفاوض على ضم أكانجي

أرسل نادي جالاتا سراي وفدا إلى إنجلترا للتفاوض مع هوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي، وفقا لياجيز سابونكوغلو الصحفي التركي المختص في أخبار الانتقالات.

وأوضح أن جالاتا سراي يسعى للتعاقد مع مانويل أكانجي قبل الموعد النهائي لإغلاق باب الانتقالات.

فيما أكدت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المحادثات مستمرة بشأن الدولي السويسري.

لم يغلق مانشستر سيتي الباب أمام رحيل مانويل أكانجي مدافع الفريق هذا الصيف، وفقا لتقارير عديدة.

وكان جالاتا سراي التركي قد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن النادي ينتظر قرار اللاعب النهائي بشأن مستقبله قبل اتخاد قراره مع نظيره التركي.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

