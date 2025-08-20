كرة سلة - استشهاد محمد عشلان لاعب منتخب فلسطين

استشهد محمد شعلان لاعب منتخب فلسطين لكرة السلة إثر إطلاق النار على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن محمد شعلان سقط شهيدا أثناء محاولته الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لإطعام أطفاله.

وتوفي محمد شعلان عن عمر يناهز الـ40 عاما. ويعد أبرز نجوم كرة السلة في غزة.

ولعب شعلان مع عدة أندية لكرة السلة في فلسطين مثل نادي غزة الرياضي وفريق خدمات البريج وخان يونس.

وارتفع عدد شهداء قطاع الرياضة في فلسطين إلى نحو 670 شهيدا، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية في قطاع غزة والضفة الغربية.