حارس فرانكفورت ينضم إلى نادي باريس

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 11:57

كتب : FilGoal

كيفن تراب (الصورة من الموقع الرسمي لنادي باريس)

أعلن نادي باريس الفرنسي ضم الحارس الألماني كيفن تراب قادما من آينتراخت فرانكفورت.

ووقع الحارس المخضرم على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى صيف 2028.

ولم يذكر نادي باريس قيمة الصفقة.

لكن تقارير ذكرت أنها تمت مقابل مليون يورو.

وذلك نظرا لانتهاء عقد اللاعب مع فرانكفورت في صيف 2026.

ولم يكن تراب ضمن قائمة فرانكفورت في مباراة كأس ألمانيا يوم الأحد ضد إينجرز.

يذكر أن تراب لعب في صفوف باريس سان جيرمان من قبل، بين فترتين لعب خلالها بقميص فرانكفورت.

في المقابل، أعلن نادي فرانكفورت ضم الحارس مايكل زيتيرير قادما من فيردر بريمن.

ووقع الحارس على عقد يربطه بفرانكفورت حتى صيف 2029.

