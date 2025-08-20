مودريتش: ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح بمنح مبابي القميص رقم 10
الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 11:55
كتب : FilGoal
يرى لوكا مودريتش لاعب ميلان الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق أن حصول كيليان مبابي نجم الملكي على القميص رقم 10 هو القرار الصحيح.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وقال مودريتش في تصريحات عبر منصة DAZN: "أعتقد أن ريال مدريد اتخذ القرار الصحيح بمنح مبابي القميص رقم 10".
وأضاف "كيليان من أفضل لاعبي العالم وهو صديقي، وبنينا علاقة ممتازة خلال العام الماضي وأنا سعيد من أجله".
وحصل مبابي على القميص رقم 10 بعد رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد في الصيف الجاري.
كما أن مبابي سجل هدفه الأول مع ريال مدريد بالقميص رقم 10 بعدما حصل عليه بدلا من القميص رقم 7 الذي لعب به الموسم الماضي.
وقاد مبابي ريال مدريد للفوز على على أوساسونا بهدف دون رد في بداية الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.
