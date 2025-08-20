روما يضم نجم أستون فيلا

أعلن نادي روما يوم الأربعاء ضم ليون بايلي قادما من أستون فيلا.

وأفاد النادي في بيان: "يسرّ نادي روما الإعلان عن تعاقده مع ليون بيلي من أستون فيلا".

وأضاف "سينضمّ الجناح إلى النادي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء".

بيلي هو أول لاعب كرة قدم جامايكي في تاريخ روما.

اختار بيلي ارتداء القميص رقم 31.

لم يذكر روما قيمة الصفقة، لكن هناك تقارير أوضحت أن روما اتفق مع أستون فيلا على إعارة قيمتها تتراوح بين 2 و3 ملايين يورو.

أما حق الشراء بنهاية الموسم فتبلغ قيمته 22 مليون يورو.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع بايلي في صيف 2021 قادما من باير ليفركوزن مقابل 32 مليون يورو.

واستبعد أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا الجناح الأيمن من مباراة نيوكاسل التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وانتهت بدون أهداف.

وخاض بيلي 38 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

وإجمالا، لعب بيلي مع أستون فيلا 144 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 24 آخرين.

ولعب بايلي من قبل مع جينك وباير ليفركوزن وأستون فيلا.

شارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في 377 مباراة في الدوريات، مسجّلًا 76 هدفًا.

ليون بايلي
