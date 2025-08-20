وسام: اخترت كولومبوس كرو للفوز بالألقاب.. ولا تهمني الأهداف بقدر الفوز

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - كولومبوس كرو

كشف وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو عن سبب انضمامه للفريق الأمريكي.

وسام أبو علي

النادي : كولومبوس كرو

كولومبوس كرو

وانضم أبو علي لكولومبوس كرو الأمريكي قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أبو علي في تصريحات للحصفيين: "أول شيء أخبرته للمدير الرياضي لكولومبوس كرو هو إنني أريد الفوز، وبصراحة بنسبة 100% لم أكن لأنضم للفريق إذا لم يحقق الألقاب خلال السنوات الأخيرة لأن هذا ما يجذب اللاعب".

وواصل "لا يهمني إذا سجلت 3 أهداف في المباراة بقدر ما يهمني تحقيق الفوز وهذا يتماشى مع عقلية الفريق وفلسفته".

وتابع "أريد التتويج بالألقاب وهذا السبب الرئيسي الذي انضممت من أجله وأهم شيء بالنسبة لي، وإذا كان لدينا فرصة للتويج بالقب خلال الموسم الحالي سأبذل جهدي من أجلها وبالطبع على المستوى الشخصي أريد تسجيل بعض الأهداف أيضا".

وأضاف "أريد تحقيق نجاح شخصي يتماشى مع نجاح الفريق، أريد تسجيل أهداف مهمة واتخذ الخطوة الأخيرة التي تجعلنا نفوز بالمباريات ونصل للبطولات وفي النهاية كل ذلك يعود لتحقيق الفوز".

وكان النادي الأمريكي يماطل في دفع قيمة الصفقة للأهلي رغم إتمامها منذ يوم 26 يوليو الماضي، ووصول اللاعب للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الأهلي بدأت في استقبال التحويلات المالية الخاصة بصفقة بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو.

وأصرت إدارة الأهلي على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بالنجم الفلسطيني قبل تسلم مستحقات الصفقة في حساباتها البنكية.

عدم إرسال البطاقة الدولية كان يمنع وسام من المشاركة مع فريقه لكنه يعاني من إصابة في الأساس.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

إلى ذلك، أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي يوم الخميس وصول وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق إلى أمريكا تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولم يسافر اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على التأشيرة.

ونشر كولومبوس كرو صور وصول وسام أبو علي مرتديا وشاح بشعار النادي، وكتب "لقد وصلنا كولومبوس".

Image

ويحتل كولومبوس كرو حاليا المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

الدوري الأمريكي كولومبوس كرو وسام أبو علي
