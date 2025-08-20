الأكثر خوضا للمباريات.. رقم قياسي تاريخي لفابيو حارس فلومينينسي

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

تكريم فابيو حارس مرمى فلومينينسي

حطم فابيو حارس مرمى فلومينينسي رقما قياسيا تاريخيا بكرة القدم.

وأصبح فابيو أكثر لاعب يخوض مباريات في تاريخ كرة القدم.

فابيو والذي أصبح على بعد شهر واحد من بلوغ عامه الـ 45 شارك في فوز فلومينينسي على أمريكا دي كالي بإياب دور الـ 16 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ووصل فابيو إلى مباراته رقم 1391 خلال مسيرته بكرة القدم ليتخطى بيتر شيلتون صاحب الرقم القياسي السابق كأكثر من خاض عدد مباريات.

ولا يزال عقد فابيو مع فلومينينسي يمتد حتى نهاية العام المقبل 2026.

وقبل بداية المباراة قامت إدارة فلومينينسي بتكريم فابيو بسبب تحطيم الرقم القياسي.

حارس المرمى البرازيلي يلعب مع فلومينينسي منذ عام 2022 بعد أن انتقل إليه قادما من كروزيرو.

ولم يسبق لفابيو الخروج من الدوري البرازيلي، إذ بدأ مسيرته في عام 1998 مع انديرانتي ومنه إلى أتليتيكو بارانينسي وكروزيرو وفاسكو دي جاما قبل الاستقرار في فلومينينسي.

ولم يسبق لحارس المرمى خوض أي مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول.

