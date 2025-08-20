مواعيد مباريات الأربعاء 20 أغسطس - الدوري المصري.. ونصف نهائي السوبر السعودي

غزل المحلة - سموحة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 أغسطس والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × إنبي.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.

الجونة × غزل المحلة.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.

وادي دجلة × بتروجت.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

سيلتك × كيرات ألماتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

بودو جليمت × شتورم جراتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

بازل × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

نصف نهائي كأس السوبر السعودي

القادسية × أهلي جدة.. 3:00 مساء - ثمانية.

