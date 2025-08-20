مواعيد مباريات الأربعاء 20 أغسطس - الدوري المصري.. ونصف نهائي السوبر السعودي
الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 10:46
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 أغسطس والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × إنبي.. 6:00 مساء - أون سبورت 1.
الجونة × غزل المحلة.. 9:00 مساء - أون سبورت 1.
وادي دجلة × بتروجت.. 9:00 مساء - أون سبورت 2.
دوري أبطال أوروبا
فنربخشة × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
سيلتك × كيرات ألماتي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
بودو جليمت × شتورم جراتس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
بازل × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
نصف نهائي كأس السوبر السعودي
القادسية × أهلي جدة.. 3:00 مساء - ثمانية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
مران الأهلي – غياب الشناوي وتأهيل المصابين في الجيم الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري