فوت ميركاتو: ثلاثي إيطاليا يرغب في ضم رابيو بعد أزمته مع مارسيليا

يتنافس ثلاثي القمة في إيطاليا على ضم أدريان رابيو لاعب مارسيليا بعد أزمته مع النادي وعرضه للبيع.

أدريان رابيو النادي : أولمبيك مارسيليا أولمبيك مارسيليا

وأعلن نادي أولمبيك مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع بعد الشجار بينهما.

وكشف موقع فوت ميركاتو أن يوفنتوس وإنتر وميلان يتنافسون على ضم رابيو هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن مارسيليا يسعى لبيع اللاعب مقابل 15 مليون يورو.

وسبق وأن لعب رابيو لصالح فريق يوفنتوس وتألق مع العملاق الإيطالي، كما ارتبط اسمه من قبل بالانتقال إلى ميلان.

وكشف مارسيليا في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إدراج الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي على قائمة الراحلين بسبب السلوك غير المقبول في غرفة تبديل الملابس بعد مباراة ستاد رين".

وكان مارسيليا منع الثنائي من التدريب مع النادي عقب المباراة حتى إشعار آخر.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة في انطلاقة الدوري الفرنسي.

صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أوضحت أن الثنائي تبادلا الاتهامات والإهانات وصفعا بعضهما.

ويلعب مارسيليا أمام باريس اف سي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.