لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا

استهل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على أوساسونا بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وحقق ريال مدريد الفوز الأول له في الدوري تحت قياده مدربه ونجمه السابق تشابي ألونسو.

وسجل هدف فوز ريال مدريد كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 50 حصل عليها بنفسه بعد عرقلته من قبل المدافع خوان كروز.

شهدت المباراة مشاركة 4 صفقات جديدة من ريال مدريد، وذلك بعدما شارك ترينت ألكساندر أرنولد ودين هاوسن وألفارو كاريراس.

وفي الشوط الثاني شارك فرانكو ماستانتونو، كما شهدت المباراة مشاركة داني كارفاخال قائد ريال مدريد في الشوط الثاني.

بينما لم يشارك البرازيلي رودريجو في ظل التقارير التي تشير إلى اقترابه من الرحيل عن ريال مدريد.

وأصبح كيليان مبابي أكثر من سجل الأهداف من ركلات جزاء منذ بداية الدوري الإسباني الموسم الماضي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع أنتي بودمير لاعب أوساسونا.

كما أن مبابي سجل هدفه الأول مع ريال مدريد بالقميص رقم 10 بعدما حصل عليه بدلا من القميص رقم 7 الذي لعب به الموسم الماضي.

وحصل مبابي على القميص رقم 10 بعد رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد في الصيف الجاري.