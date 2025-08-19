المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز

احتفل عمر الساعي لاعب المصري بمباراته رقم 50 في مسيرته بالدوري المصري.

عمر الساعي النادي : المصري المصري

وكانت أول مباريات عمر الساعي في الدوري بموسم 2021 - 2022 مع الإسماعيلي وهي المباراة الوحيدة له بذلك الموسم.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وسجل الساعي هدفا في بيراميدز ليرفع رصيده إلى هدفين من ثلاث مشاركات بقميص المصري.

ويلعب عمر الساعي مع المصري هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من الأهلي.

وخلال 50 مباراة خاضهم عمر الساعي في الدوري ساهم في 10 أهداف.

إذ نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 4 آخرين بقميص الإسماعيلي والمصري.

ولم ينجح الساعي في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 4 مشاركات بقميص الأهلي في الدوري.

واحتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.