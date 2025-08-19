المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

احتفال هدف عمر الساعي - المصري ضد بيراميدز

احتفل عمر الساعي لاعب المصري بمباراته رقم 50 في مسيرته بالدوري المصري.

عمر الساعي

النادي : المصري

المصري

وكانت أول مباريات عمر الساعي في الدوري بموسم 2021 - 2022 مع الإسماعيلي وهي المباراة الوحيدة له بذلك الموسم.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

أخبار متعلقة:
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز

وسجل الساعي هدفا في بيراميدز ليرفع رصيده إلى هدفين من ثلاث مشاركات بقميص المصري.

ويلعب عمر الساعي مع المصري هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من الأهلي.

وخلال 50 مباراة خاضهم عمر الساعي في الدوري ساهم في 10 أهداف.

إذ نجح في تسجيل ستة أهداف وصنع 4 آخرين بقميص الإسماعيلي والمصري.

ولم ينجح الساعي في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال 4 مشاركات بقميص الأهلي في الدوري.

واحتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

الدوري المصري المصري عمر الساعي
نرشح لكم
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري
أخر الأخبار
إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز 38 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة 46 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 49 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511653/المساهمة-العاشرة-في-50-مباراة-الساعي-يسجل-مجددا-مع-المصري-ضد-بيراميدز