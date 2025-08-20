الشهدي حكما لمباراة مودرن سبورت ضد الزمالك

الأربعاء، 20 أغسطس 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

مصطفى الشهدي

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة مودرن سبورت أمام الزمالك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على مودرن في تمام التاسعة مساء الخميس، على استاد هيئة قناة السويس.

ويدير المباراة الحكم مصطفى شهدي، فيما يعاونه سامي هلهل، وعمر فتحي، وأحمد ناجي حكما رابعا.

بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس بيان من الزمالك بشأن أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر

فيما يتواجد على تقنية الفيديو حسام عزب، ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط من تعادل وفوز، فيما يلاحقه مودرن في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

كما كشف اتحاد الكرة عن حكام مباراتي المقاولون العرب أمام حرس الحدود، وسموحة أمام زد كالتالي:

المقاولون العرب - حرس الحدود

استاد المقاولون العرب الساعة 6 مساءً

حكم ساحة: محمود دسوقي

مساعد أول: عماد فرج

مساعد ثاني: أسامة هشام

حكم رابع: عمرو عابدين

حكم فيديو: أحمد الغندور

حكم فيديو مساعد: أحمد ماجد

ويحتل المقاولون المركز الـ18 برصيد نقطة وحيدة، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

سموحة - زد

ستاد برج العرب الساعة 9 مساءً

حكم ساحة: محمود البنا

مساعد أول: مصطفى حسن

مساعد ثاني: محمود دين

حكم رابع: محمود منصور

حكم فيديو: محمد عبد العزيز

حكم فيديو مساعد: عبد الحكيم ناصر

ويحتل سموحة المركز الـ13 برصيد نقطتين، وزد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

الدوري المصري الزمالك مودرن سبورت
