دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

احتفال عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

كشف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن حزنه لعدم تحقيق الفوز أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز.

وقال عبد الرحيم دغموم عبر قناة أون سبورت 1: "الحمد لله توفقت بتسجيل هدف أمام بيراميدز، وكان هدفنا تحقيق الفوز لكن قدر الله وما شاء فعل ونركز على المباراة المقبلة".

أخبار متعلقة:
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

وتابع "لم نركز في الربع ساعة الأولى ودخلنا في الأجواء بعد ذلك وكان هدفنا تحقيق نقاط المباراة".

واختتم دغموم تصريحاته "نشكر الجماهير على مساندتنا رغم عناء السفر".

واحتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين في نفس الجولة.

وانفرد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بصدارة ترتيب هدافين الدوري المصري بهدفه في شباك بيراميدز.

وسجل الجزائري ثالث أهدافه مع المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ونجح دغموم في تسجيل هدف المصري الأول في شباك بيراميدز ضمن المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة.

ورفع دغموم رصيده إلى 3 أهداف لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن أحمد زيزو لاعب الأهلي.

المصري الدوري المصري عبد الرحيم دغموم
نرشح لكم
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري
أخر الأخبار
إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز 36 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة 45 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511650/دغموم-كنا-نستهدف-الفوز-أمام-بيراميدز-والمصري-كان-خارج-التركيز-أول-ربع-ساعة