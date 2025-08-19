دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة

كشف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن حزنه لعدم تحقيق الفوز أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز.

وقال عبد الرحيم دغموم عبر قناة أون سبورت 1: "الحمد لله توفقت بتسجيل هدف أمام بيراميدز، وكان هدفنا تحقيق الفوز لكن قدر الله وما شاء فعل ونركز على المباراة المقبلة".

وتابع "لم نركز في الربع ساعة الأولى ودخلنا في الأجواء بعد ذلك وكان هدفنا تحقيق نقاط المباراة".

واختتم دغموم تصريحاته "نشكر الجماهير على مساندتنا رغم عناء السفر".

واحتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين في نفس الجولة.

وانفرد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بصدارة ترتيب هدافين الدوري المصري بهدفه في شباك بيراميدز.

وسجل الجزائري ثالث أهدافه مع المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ونجح دغموم في تسجيل هدف المصري الأول في شباك بيراميدز ضمن المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة.

ورفع دغموم رصيده إلى 3 أهداف لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن أحمد زيزو لاعب الأهلي.