الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - مدرب المصري

أعرب نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري عن سعادته بأداء اللاعبين أمام بيراميدز.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وقال نبيل الكوكي عبر قناة أون سبورت 1: "قدمنا مباراة جيدة رغم الغيابات، ولم ندخل في أجواء اللقاء مبكرا لكن بدأنا نظهر بشكل جيد بعد استقبال الهدف الأول".

وتابع "نجحنا في الظهور بشكل رائع في الشوط الثاني وسجلنا هدفين وأهدرنا ركلة جزاء وكنا الأفضل في كل شيء".

وشدد "أشكر اللاعبين على الروح أمام فريق كبير مثل بيراميدز والعودة مرتين في النتيجة وكان بإمكاننا الفوز وهذا يوضح شخصية الفريق".

واختتم الكوكي تصريحاته "جمهور المصري اللاعب رقم 1 وليس رقم 12، وأنا لست غريبا عن النادي المصري وواجهتهم من قبل وشاهدت الملعب مكتظا بالجماهير".

واحتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين في نفس الجولة.

