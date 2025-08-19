كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

تأهل منتخب الكاميرون إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للمنتخبات للرجال، وذلك بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية في مباراة الملحق بنتيجة 77-68 في البطولة المقامة في أنجولا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر ضد الكاميرون بعد غدا الخميس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وبذلك أصبحت مواجهات ربع النهائي بالكامل كالآتي:

1- نيجيريا × السنغال

2- كوت ديفوار × مالي

*****

3- مصر × الكاميرون

4- أنجولا × كاب فيردي

مباريات نصف النهائي

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من المباراة الثانية.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة التي اختارها محمد الكرداني المدير الفني كل من:

عمرو الجندي - عمر طارق - إيهاب أمين - يوسف شوشة - آدم موسى - ياسين نصر - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - ميدو طه - إبراهيم زهران - أنس أسامة - أحمد أبو العلا.

