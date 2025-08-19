الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول

حقق الاتحاد السكندري الفوز الأول في الموسم الحالي بهدف نظيف على حساب الإسماعيلي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على استاد السلام.

أحرز هدف المباراة الوحيد جون إيبوكا في الدقيقة 66 بعد خطأ دفاعي.

وتلقى عبد الله جمال حارس الإسماعيلي بطاقة حمراء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليقف عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي في مركز حراسة المرمى، في ظل نفاد تبديلات الدراويش.

كما تلقى عمرو صالح لاعب الاتحاد السكندري بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ونجح الاتحاد السكندري في حصد أول 3 نقاط له في المسابقة هذا الموسم، بعد هزيمتين ليرتقي للمركز الـ11.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند نقطة وحيدة متساويا مع فاركو في المركز الأخير.

video:1

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بتسديدة خطيرة من محمد خطاري لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 8 تصدى لها حارس الاتحاد لتتحول إلى ركنية.

وجاءت أول فرصة خطيرة للاتحاد السكندري في الدقيقة 25 عن طريق هشام عادل من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وأبعد الكرة إلى ركنية

وتلقى عبد الرحمن الدح لاعب الإسماعيلي بطاقة صفراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

واستمرت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون خطورة على المرمين، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني انطلاقة هادئة، حتى نجح جون إيبوكا في تسجيل الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 66 بعد خطأ دفاعي قاتل ليسددها مهاجم زعيم الثغر في الشباك.

ونجح أنور عبد السلام في إحراز هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 87 ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، مع تأكيد غرفة الفيديو لعدم صحة الهدف.

توترت المباراة في الوقت بدل الضائع، وتلقى عبد الله جمال حارس الإسماعيلي بطاقة حمراء في الدقيقة 90+1 بعد اعتراضه، ليرتدي عبد الكريم مصطفى لاعب الدراويش قفاز المرمى بعد نفاد تبديلات فريقه.

وكذلك تلقى أحمد العجوز المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي بطاقة حمراء لاعتراضه.

وقبل النهاية بثوان تلقى عمرو صالح لاعب الاتحاد بطاقة حمراء، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية بفوز الاتحاد بهدف نظيف.