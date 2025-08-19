المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز

احتفظ فريق المصري بصدارة الدوري رغم التعادل أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مواجهة المصري أمام بيراميدز.

وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 37 قبل أن يعادل عبد الرحيم دغموم النتيجة في الدقيقة 48 من الشوط الثاني.

وتقدم فيستون ماييلي لفريق بيراميدز مجددا في الدقيقة 67 قبل أن ينجح عمر الساعي في خطف التعادل في الدقيقة 82.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، بينما حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

إيفرتون يفتتح أهدافه

افتتح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا أهدافه بقميص بيراميدز بعدما سجل أمام المصري في مسابقة الدوري.

وسجل إيفرتون هدفا في الدقيقة 37 من عمر المباراة بمهارة رائعة بعد مراوغة كريم العراقي ثم سددها من خارج منطقة الجزاء.

ويخوض إيفرتون ثالث مبارياته مع بيراميدز إذ شارك أمام فريقي وادي دجلة والإسماعيلي.

وسجل إيفرتون هدفه الأول بعد 167 دقيقة بقميص بيراميدز في الدوري.

video:1

البرازيلي دا سيلفا يعلن عن نفسه ويتقدم لبيراميدز بالهدف الأول على حساب المصري pic.twitter.com/53gWyrwp4c — ON Sport (@ONTimeSports) August 19, 2025

صدارة الهدافين

انفرد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بصدارة ترتيب هدافين الدوري المصري بهدفه في شباك بيراميدز.

وسجل الجزائري ثالث أهدافه مع المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ونجح دغموم في تسجيل هدف المصري الأول في شباك بيراميدز ضمن المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة.

ورفع دغموم رصيده إلى 3 أهداف لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن أحمد زيزو لاعب الأهلي.

video:2

المصري يعدل النتيجة سريعًا أمام بيراميدز مع بداية الشوط الثاني عن طريق عبد الرحيم دغموم ⚽ pic.twitter.com/fIh0vaBacw — ON Sport (@ONTimeSports) August 19, 2025

الساعي يحتفل بالـ 50

احتفل عمر الساعي بمشاركته رقم 50 في مباريات الدوري المصري.

ونجح في تسجيل سادس أهدافه في مسابقة الدوري بينهم 4 مع الإسماعيلي وهدفين مع المصري.

ويسجل الساعي ثاني أهدافه في ثالث مبارياته.

وصف المباراة

بدأت المباراة مثيرة من الجانبين دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وتدخل أحمد سامي في الدقيقة الرابعة على صلاح محسن قبل تسديدها لتتحول لركلة ركنية.

وحول عصام ثروت عرضية خطيرة من محمد حمدي لركنية في الدقيقة العاشرة.

وبمهارة رائعة نجح إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز من افتتاح أهدافه في الدقيقة 37.

وحرم القائم فريق المصري من التعادل في الدقيقة 39 بعد تسديدة من منذر طمين.

ومع بداية الشوط الثاني دخل فريق المصري بحثا عن التعادل.

ونجح عبد الرحيم دغموم من تسجيل هدف التعادل بتسديدة بالقدم اليسرى في الدقيقة 49.

وسجل فيستون ماييلي هدفا جديدا في الدقيقة 65 بعد مراوغة ناجحة لعصام ثروت.

video:3

الهداف فيستون مايلي يعيد التقدم لـ بيراميدز أمام المصري ⚽ pic.twitter.com/rm5PXXSm79 — ON Sport (@ONTimeSports) August 19, 2025

وعقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب هدف فيستون ماييلي لعدم وجود حالة تسلل.

وتحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بعد تدخل من محمد حمدي على كريم العراقي.

وتصدى أحمد الشناوي لركلة الجزاء من عمر سعداوي قبل أن يتابعها صلاح محسن داخل الشباك، وبعد العودة لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة حرة غير مباشرة بسبب دخول محسن لمنطقة الجزاء.

ونجح البديل عمر الساعي في تسجيل التعادل في الدقيقة 84 بعد مهارة وتسديدة رائعة في شباك بيراميدز.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

بينما يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت يوم الإثنين في نفس الجولة.