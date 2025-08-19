إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

انفرد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري بصدارة ترتيب هدافين الدوري المصري.

وسجل الجزائري ثالث أهدافه مع المصري هذا الموسم في مسابقة الدوري.

ونجح دغموم في تسجيل هدف المصري الأول في شباك بيراميدز ضمن المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة.

ورفع دغموم رصيده إلى 3 أهداف لينفرد بالصدارة بفارق هدف عن أحمد زيزو لاعب الأهلي.

ويستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وكان المصري ينفرد بصدارة الدوري عقب مرور جولتين بعد تحقيق الفوز على كل من الاتحاد وطلائع الجيش.

وكان دغموم قد سجل هدفين في انتصار المصري على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما لم يسجل المحترف الجزائري في انتصار المصري بثلاثة أهداف دون مقابل على طلائع الجيش.

