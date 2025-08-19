بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية بيانا رسميا للتوضيح بشأن سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر.

وأشار بيان وزارة الإسكان إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

وجاء بيان وزارة الإسكان كالآتي:

"فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ".

"وفي عام 2021 وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:

- قيام وزارة الاسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.

- مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

"تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023 وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1٪؜ من المشروع".

"وبتاريخ 4 /4/ 2024 أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو 2025، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز مدينة حدائق أكتوبر".

"وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي 4 يونيو 2025 تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الارض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءا عليه صدر قرار سحب الأرض في 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ القرار في 19 أغسطس 2025".

"وبالنسبة للخطاب الصادر من السيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ 4 أغسطس 2025، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله وذلك بناءا على إفادة سيادته بذلك".