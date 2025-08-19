بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري

افتتح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا أهدافه بقميص بيراميدز بعدما سجل أمام المصري في مسابقة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وسجل إيفرتون هدفا في الدقيقة 37 من عمر المباراة بمهارة رائعة بعد مراوغة كريم العراقي ثم سددها من خارج منطقة الجزاء.

ويخوض إيفرتون ثالث مبارياته مع بيراميدز إذ شارك أمام فريقي وادي دجلة والإسماعيلي.

وسجل إيفرتون هدفه الأول بعد 167 دقيقة بقميص بيراميدز في الدوري.

video:1

البرازيلي دا سيلفا يعلن عن نفسه ويتقدم لبيراميدز بالهدف الأول على حساب المصري pic.twitter.com/53gWyrwp4c — ON Sport (@ONTimeSports) August 19, 2025

وضم بيراميدز الجناح البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي قبل انطلاق الموسم الجاري.

الجناح الأيسر البالغ 28 عاما خاض 70 مباراة مع بانيك وسجل 30 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات قبل القدوم إلى بيراميدز.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.