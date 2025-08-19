انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. فوز الملكي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 50: جوووووووول مبابي والأول من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد أوساسونا
نرشح لكم
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردجي مع الرديف ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن
أخر الأخبار
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك 7 ثاتيه | الدوري المصري
المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز 14 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة 22 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 25 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت 43 دقيقة | كرة سلة
الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول 46 دقيقة | الدوري المصري
جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511640/مباشر-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-1-0-أوساسونا-جوووووول-مبابي