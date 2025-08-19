انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. فوز الملكي
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.
نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 50: جوووووووول مبابي والأول من ركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
انطلاق المباراة
