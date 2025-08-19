انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. فوز الملكي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 50: جوووووووول مبابي والأول من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد أوساسونا
