المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الزمالك - حسام المندوه

يرى حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة الزمالك أن سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي سيعني انهيار نادي الزمالك.

وكانت وزارة الإسكان المصرية قررت سحب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال حسام المندوه عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد مخالفات لدى الزمالك بشأن أرض أكتوبر، ومؤسسة الرئاسة منحتنا مهلة وعند هذا الموعد من حق الدولة اتخاذ القرار المناسب في ذلك التوقيت".

وشدد "أؤكد أن سحب أرض أكتوبر في هذا التوقيت انهيار لنادي الزمالك، نحن نحترم القانون حال وجود أي مخالفة ونناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الأرض".

وكشف "تسلمنا النادي في نوفمبر 2023، وحصلنا على أوراق أرض أكتوبر بصعوبة، واستقطعنا جزء من الأرض (20 فدان) تحديدا من أجل الاستثمار وحصلنا على الموافقات اللازمة".

وأوضح المندوه "كنا ننتظر شهرين فقط لظهور بعض المنشآت والملاعب، وطلبنا مهلة جديدة بدلا من ديسمبر 2025 من أجل الخروج بالمبنى الإداري، وبالفعل تم مد مهلة السحب حتى سبتمبر 2026".

وواصل "أعقد جلسة مع وزير الإسكان اليوم الثلاثاء، وحاولت التواصل مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لكنهم لم يردوا على اتصالاتنا نهائيا".

وتابع "أؤكد مجددا إذا تم سحب أرض أكتوبر سينهار نادي الزمالك ماليا".

وكشف المندوه "نحن متعاقدون مع جهة سيادية ولا يمكننا مخالفة التعاقد، وحصلنا على موافقات من أجل استثمار 20 فدان".

أما عن التكلفة فأجاب "مشروع أرض أكتوبر عملاق قيمته تصل إلى 9 مليار جنيه، وبالفعل جمع الزمالك ما يقرب من نصف مليار جنيه الفترة الأخيرة".

وأردف "نعلم أن هناك أزمة بسبب وجود الأرض منذ 22 عاما، لكن نجحنا في الفترة الأخيرة من وجود جدية حقيقية وبدأنا الاستثمار ولا نريد أن نتحدث عن الماضي الأليم والمزعج".

واختتم المندوه تصريحاته "جماهير نادي الزمالك في مصر والوطن العربي بأكمله تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة أرض أكتوبر".

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا لتوضيح موقفه من أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر.

