اتحاد الكرة والرابطة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم والد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي ولاعب منتخب مصر الذي توفي قبل قليل.

وتقدم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة لقائد الأهلي وحارس منتخب مصر.

كما نعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وكافة أعضاء مجلس الإدارة والد محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر.

كذلك نعت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب والد محمد الشناوي.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن والد الشناوي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد الشناوي كان يقود سيارته على طريق الواحات والتي تعرضت لحادث.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وحرص محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي على التوجه إلى محمد الشناوي ومعه كل لاعبي الفريق الأحمر.

ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الراحل وتتمنى لهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والمغفرة.

الأهلي حسام حسن اتحاد الكرة منتخب مصر هاني أبو ريدة إبراهيم حسن محمد الشناوي
