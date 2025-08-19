مباشر الدوري المصري - المصري (2)-(2) بيراميدز.. جوووول الساعي يتعادل

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:56

كتب : FilGoal

أحمد سامي - بيراميدز ضد المصري

يستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وينفرد المصري بالصدارة برصيد 6 نقاط، بينما جمع بيراميدز 4 نقاط من أول جولتين.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------

نهاية المباراة

ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق84 جوووووووول عمر الساعي يتعادل

ق77 عدم احتساب الهدف واحتساب خطأ غير مباشر بسبب دخول صلاح محسن داخل منطقة الجزاء

ق76 جووووول عمرو سعداوي يهدر ركلة الجزاء لكن يتابعها صلاح محسن داخل المرمى

ق74 ركلة جزاء للمصري بعد عرقلة كريم العراقي

ق67 جووووول فيستون ماييلي بعد العودة لتقنية الفيديو

ق65 هدف غير محتسب لفيستون ماييلي

ق49 جوووووول دغموم يسجل التعادل

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 القائم يمنع التعادل

ق37 جوووول رائع من إيفرتون لصالح بيراميدز

ق10 عرضية خطيرة من محمد حمدي لكن ركنية

ق4 أحمد سامي يتدخل قبل صلاح محسن

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز المصري
نرشح لكم
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك
أخر الأخبار
إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لأول مرة بالرقم 10.. مبابي يفتتح انتصارات ريال مدريد في الدوري أمام أوساسونا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: انظروا إلي.. شاب من مصر يصنع التاريخ في هذا السن أمر لا يصدق 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة 45 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – منتخب مصر يواجه الكاميرون في ربع نهائي أفروباسكت ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511635/مباشر-الدوري-المصري-المصري-2-2-بيراميدز-جوووول-الساعي-يتعادل