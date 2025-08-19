مباشر الدوري المصري - المصري (2)-(2) بيراميدز.. جوووول الساعي يتعادل

الشهدي حكما لمباراة مودرن والزمالك

المساهمة العاشرة في 50 مباراة.. الساعي يسجل مجددا مع المصري ضد بيراميدز

دغموم: كنا نستهدف الفوز أمام بيراميدز.. والمصري كان خارج التركيز أول ربع ساعة

الكوكي: ظهرنا بشخصيته بعد استقبال الهدف من بيراميدز.. وجمهور المصري رقم 1

الاتحاد السكندري يحقق الفوز الأول في الدوري ويدفع الإسماعيلي إلى ذيل الجدول

المصري يحفتظ بالصدارة بتعادل مثير مع بيراميدز

إلى صدارة الهدافين.. دغموم يسجل ثالث أهدافه في الدوري

بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك