مباشر الدوري المصري - المصري (2)-(2) بيراميدز.. جوووول الساعي يتعادل
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:56
يستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
وينفرد المصري بالصدارة برصيد 6 نقاط، بينما جمع بيراميدز 4 نقاط من أول جولتين.
نهاية المباراة
ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع
ق84 جوووووووول عمر الساعي يتعادل
ق77 عدم احتساب الهدف واحتساب خطأ غير مباشر بسبب دخول صلاح محسن داخل منطقة الجزاء
ق76 جووووول عمرو سعداوي يهدر ركلة الجزاء لكن يتابعها صلاح محسن داخل المرمى
ق74 ركلة جزاء للمصري بعد عرقلة كريم العراقي
ق67 جووووول فيستون ماييلي بعد العودة لتقنية الفيديو
ق65 هدف غير محتسب لفيستون ماييلي
ق49 جوووووول دغموم يسجل التعادل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39 القائم يمنع التعادل
ق37 جوووول رائع من إيفرتون لصالح بيراميدز
ق10 عرضية خطيرة من محمد حمدي لكن ركنية
ق4 أحمد سامي يتدخل قبل صلاح محسن
انطلاق المباراة