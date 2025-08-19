مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:56

أحمد سامي - بيراميدز ضد المصري

يستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وينفرد المصري بالصدارة برصيد 6 نقاط، بينما جمع بيراميدز 4 نقاط من أول جولتين.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 القائم يمنع التعادل

ق37 جوووول رائع من إيفرتون لصالح بيراميدز

ق10 عرضية خطيرة من محمد حمدي لكن ركنية

ق4 أحمد سامي يتدخل قبل صلاح محسن

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز المصري
