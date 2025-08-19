انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الاتحاد السكندري

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباراة لمباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد السلام.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، فيما يتذيل الاتحاد السكندري الجدول بدون نقاط بعد التعادل في مباراتين.

---------------------

نهاية المباراة بفوز الاتحاد 1-0

ق 90+5: بطاقة حمراء لعمرو صالح لاعب الاتحاد السكندري

ق 90+2: عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي يرتدي قفاز حارس المرمى بعد انتهاء التبديلات.

ق 90+1: بطاقة حمراء لعبد الله جمال حارس الإسماعيلي بعد اعتراضه.. وبطاقة حمراء لأحمد العجوز المشرف العام على الكرة.

ق 87: جوول ولكن.. هدف ملغي للإسماعيلي بداعي التسلل ضد أنور عبد السلام لاعب الداراويش، والفيديو يؤكد عدم صحة الهدف.

ق 66: جوووووول جون إيبوكا يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري بعد خطأ دفاعي قاتل ليسددها مهاجم زعيم الثغر في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 26: بطاقة صفراء للاعب الإسماعيلي عبد الرحمن الدح بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

ق 25: تسديدة قوية من هشام عادل لاعب الاتحاد السكندري من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وأبعد الكرة إلى ركنية

ق 8: تسديدة من محمد خطاري لاعب الإسماعيلي تصدى لها حارس الاتحاد لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة