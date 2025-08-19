استراحة الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباراة لمباراة الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد السلام.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، فيما يتذيل الاتحاد السكندري الجدول بدون نقاط بعد التعادل في مباراتين.

أخبار متعلقة:
التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد قائمة الإسماعيلي – محترف واحد في الفريق أمام الاتحاد وغياب مروان حمدي قائمة الاتحاد السكندري – إيزاك يدعم سيد البلد أمام الإسماعيلي

---------------------

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 26: بطاقة صفراء للاعب الإسماعيلي عبد الرحمن الدح بعد تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

ق 25: تسديدة قوية من هشام عادل لاعب الاتحاد السكندري من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وأبعد الكرة إلى ركنية

ق 8: تسديدة من محمد خطاري لاعب الإسماعيلي تصدى لها حارس الاتحاد لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة

الإسماعيلي الاتحاد الدوري
نرشح لكم
بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس اتحاد الكرة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. الشوط الثاني وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية
أخر الأخبار
بمهارة رائعة.. إيفرتون يفتتح أهدافه مع بيراميدز في ثالث مبارياته بالدوري دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) أوساسونا.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري الإسباني
المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس 24 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: أرسنال فريق قوي ولديه فرصة للفوز 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يحدد 250 مشجعا لكل مباراة ساعة | القسم الثاني
مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511634/استراحة-الدوري-الإسماعيلي-0-0-الاتحاد-السكندري