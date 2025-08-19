تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:47

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا على ملعب سنتياجو برنابيو.

ودفع تشابي ألونسو بـ3 صفقات جديدة في التشكيل الأساسي وهي ترينت ألكساندر أرنولد ودين هاوسن وألفارو كاريراس.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إيدير ميليتاو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: أوريلين تشواميني – فيدي فالفيردي – أردا جولر

الهجوم: براهيم دياز – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد حصل على راحة ليوم إضافي بسبب عودته المتأخرة للاستعداد للموسم الجديد بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

