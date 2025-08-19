وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير

توفي والد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، ولاعب منتخب مصر في حادث سير.

وكشفت صحيفة "المصري اليوم" أن والد الشناوي توفي في حادث سير على طريق الواحات.

وأشارت الصحيفة إلى أن والد الشناوي كان يقود سيارته على طريق الواحات والتي تعرضت لحادث.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الفقيد إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

وحرص محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي على التوجه إلى محمد الشناوي ومعه كل لاعبي الفريق الأحمر.

ويتقدم FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة الراحل وتتمنى لهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة والمغفرة.