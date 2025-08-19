التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

محمود عبد الرحيم "جنش" - المصري ضد مودرن سبورت

يلتقي الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، والمقررة على استاد السلام.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة، فيما يتذيل الاتحاد السكندري الجدول بدون نقاط بعد التعادل في مباراتين.

ويبدأ ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - محمد نصر - عبد الكريم مصطفى

الوسط: محمد سمير - عبد الرحمن كتكوت - محمد عبد السميع - عبد الرحمن الدح

الهجوم: محمد خطاري - نادر فرج

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد عادل عبد المنعم - علي الملواني - عمرو سعيد - عمر القط - محمد زيدان - حسن منصور - أنور عبد السلام - إبراهيم عبد العال - إيريك تراوري

أما أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: أبو بكر ليادي - محمد سامي - مصطفى إبراهيم - كريم الديب

الوسط: محمد توني - ناصر ناصر - فادي فريد

الهجوم: هشام عادل بلحة - فان ديريك - جون إيبوكا

وعلى مقاعد البدلاء:

محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود شبانة - عمرو صالح - عبد الغني محمد - إسحاق سافيور - فيفور أكيم - عمرو جمعة - أحمد عيد عبد النبي - أحمد محمود

الإسماعيلي الاتحاد السكندري الدوري
