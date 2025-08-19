التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:22

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد المصري

يبدأ بونور موجيشا لاعب وسط المصري في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بيراميدز.

ويستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

بينما يقود الثنائي أحمد عاطف قطة ومحمد رضا بوبو تشكيل بيراميدز.

أخبار متعلقة:
المنيري يلقي ندوة طبية للأجهزة الطبية في بيراميدز عن تقييم ارتجاج المخ للرياضيين بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتوريه ورمضان عن مواجهة المصري "تربص بـ يورتشيتش".. بيراميدز يشكو أمين عمر ويطالب باستبعاده من مبارياته

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - بونور موجيشا

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن

بينما تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا

وينفرد المصري بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما جمع بيراميدز 4 نقاط.

الدوري المصري بيراميدز المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة المصري اليوم: وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو "إنقاذ بالجسم أم تصدي باليد من خارج المنطقة".. لقطة غريبة من شيكا في مواجهة فاركو والجيش مؤتمر فيريرا: سعداء بخوض مواجهة مودرن على هيئة قناة السويس.. وفتوح سيفيد الفريق
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. انطلاق المباراة دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية 11 دقيقة | الدوري الإسباني
المصري اليوم: وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير 18 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد 31 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز 35 دقيقة | الدوري المصري
بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية 44 دقيقة | الدوري المصري
قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 3 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 4 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو
/articles/511630/التشكيل-موجيشا-والعراقي-أساسيان-مع-المصري-وقطة-وبوبو-يقودان-بيراميدز