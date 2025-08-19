التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 20:22
كتب : FilGoal
يبدأ بونور موجيشا لاعب وسط المصري في التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة بيراميدز.
ويستضيف المصري فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.
بينما يقود الثنائي أحمد عاطف قطة ومحمد رضا بوبو تشكيل بيراميدز.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: عصام ثروت
الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - بونور موجيشا
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن
بينما تشكيل بيراميدز كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.
خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا
وينفرد المصري بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما جمع بيراميدز 4 نقاط.