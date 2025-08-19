التشكيل - موجيشا والعراقي أساسيان مع المصري.. وقطة وبوبو يقودان بيراميدز

المصري اليوم: وفاة والد محمد الشناوي في حادث سير

التشكيل - نادر فرج يقود هجوم الإسماعيلي.. وجنش بديل مع الاتحاد

بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو

"إنقاذ بالجسم أم تصدي باليد من خارج المنطقة".. لقطة غريبة من شيكا في مواجهة فاركو والجيش