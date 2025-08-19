بعد هدفين في آخر دقيقتين.. التعادل يحسم مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

شهدت مواجهة البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية على استاد القاهرة إثارة كبرى في الثواني الأخيرة من المواجهة.

وحسم التعادل بهدف لكل منهما المباراة بين فريقي البنك الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

وتم تسجيل الهدفين في آخر دقيقتين من عمر اللقاء، إذ تقدم أسامة فيصل في الدقيقة 95 قبل أن يعادل أحمد حمزاوي النتيجة لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 97.

وارتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.

دون انتصار

ولم ينجح البنك الأهلي الذي قدّم موسما رائعا في الموسم الماضي في تحقيق أي انتصار بأول 3 جولات.

إذ تعادل البنك الأهلي ضد كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية.

بينما خسر أمام حرس الحدود بهدف دون مقابل.

أما كهرباء الإسماعيلية الوافد الجديد فحقق نقطتين من التعادل أمام كل من بتروجت والبنك الأهلي.

بينما خسر كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية أمام الجونة.

الجولة الرابعة

يحل البنك الأهلي ضيفا على الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل.

بينما يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق سموحة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.