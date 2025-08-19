قذيفة أجورو تقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري وتعمق جراح فاركو

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

طلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز الأول له في الدوري المصري وذلك أمام فاركو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ونجح طلائع الجيش في الفوز خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حرس الحدود في الإسكندرية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة حققها من التعادل مع إنبي.

هدف فوز طلائع الجيش جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم اللاعب إسماعيل أجورو في الدقيقة 65 ولم يستطع الحارس محمد سعيد "شيكا" التصدي لها.

وشهدت المباراة حالة مثيرة للجدل بعدما خرج محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو من منطقة الجزاء وتصدى للكرة.

لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وعدم احتساب مخالفة ضده وعدم وجود لمسة يد من خارج منطقة الجزاء.

ويلعب فاركو ضد الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري، بينما يلعب طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الجولة ذاتها.

