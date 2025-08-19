مارسيليا يعلن عرض رابيو وجوناثان روي للبيع بعد اشتباكهما

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - جوناثان روي - مارسيليا

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع.

جوناثان روى

النادي : أولمبيك مارسيليا

أدريان رابيو

النادي : أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا

وكشف مارسيليا في بيان عبر موقعه الرسمي: "تم إدراج الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي على قائمة الراحلين بسبب السلوك غير المقبول في غرفة تبديل الملابس بعد مباراة ستاد رين".

وأوضح النادي الفرنسي في بيانه: "تم الاتفاق مع الجهاز الفني، ووفقا لقواعد السلوك داخل النادي على هذا القرار، وأبلغ النادي اللاعبين بالقرار".

وكان مارسيليا منع الثنائي من التدريب مع النادي عقب المباراة حتى إشعار آخر.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في مشادة كلامية حادة عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة في انطلاقة الدوري الفرنسي.

صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية أوضحت أن الثنائي تبادلا الاتهامات والإهانات وصفعا بعضهما.

ويلعب مارسيليا أمام باريس اف سي في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت المقبل.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026، فيما ينتهي تعاقد الإنجليزي الشاب في صيف 2029.

