ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي

اقترب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من المشاركة مع فريقه في مباراة ليفانتي المقبلة في الدوري الإسباني.

وتعافى ليفاندوفسكي من الإصابة وشارك في مران فريقه بشكل كامل اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما كان يشارك في أجزاء من التدريبات بداية من يوم الأحد الماضي.

وكان من المفترض أن يغيب ليفاندوفسكي لمدة 3 أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة، لكنه تعافى وأصبح على استعداد للمشاركة مع الفريق.

وتعرض المهاجم البولندي للإصابة في عضلة الفخذ أدت إلى غيابه عن مبارةا كأس خوان جامبر الودية قبل انطلاق الموسم ضد كومو الإيطالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

وفاز برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثية دون رد سجلها لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.