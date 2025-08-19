ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

اقترب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من المشاركة مع فريقه في مباراة ليفانتي المقبلة في الدوري الإسباني.

وتعافى ليفاندوفسكي من الإصابة وشارك في مران فريقه بشكل كامل اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما كان يشارك في أجزاء من التدريبات بداية من يوم الأحد الماضي.

وكان من المفترض أن يغيب ليفاندوفسكي لمدة 3 أسابيع عن برشلونة بسبب الإصابة، لكنه تعافى وأصبح على استعداد للمشاركة مع الفريق.

أخبار متعلقة:
تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد

وتعرض المهاجم البولندي للإصابة في عضلة الفخذ أدت إلى غيابه عن مبارةا كأس خوان جامبر الودية قبل انطلاق الموسم ضد كومو الإيطالي.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وغاب المهاجم البولندي عن برشلونة في أول مباريات الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

وفاز برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني على ريال مايوركا بثلاثية دون رد سجلها لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

برشلونة ليفاندوفسكي الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أوساسونا تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو ماركا: ولفرهامبتون مهتم بضم كاسادو من برشلونة برشلونة يكشف قميصه الثالث للموسم الجديد سبورت: ريال بيتيس يستفسر من برشلونة عن طلباته المالية لضم كاسادو آس: رابطة الدوري ترد على برشلونة بشأن تسجيل بردجي مع الرديف ماركا: فليك يضغط على إدارة برشلونة لتسجيل جيرارد مارتن
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد ضد أوساسونا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
المندوه: سحب أرض أكتوبر بشكل نهائي يعني انهيار نادي الزمالك.. ومناشدة للرئيس 11 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة والأهلي وحسام وإبراهيم ينعون والد محمد الشناوي 47 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يحدد 250 مشجعا لكل مباراة 51 دقيقة | القسم الثاني
استراحة الدوري المصري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم أمام أوساسونا.. و3 صفقات جديدة أساسية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - معروف يوضح ليوسف سبب طرد هاني.. وخطوة منتظرة من الأهلي 2 الأرقام القياسية مستمرة.. محمد صلاح يعادل أندي كول في الهدافين التاريخيين بـ بالبريميرليج 3 تشكيل الأهلي - بنشرقي أساسي ضمن 4 تعديلات أمام فاركو 4 مؤتمر ريبيرو - عن تأثير خطأ شوبير وحقيقة مشاركة بنشرقي بضغط الجماهير
/articles/511625/ليفاندوفسكي-يشارك-في-مران-برشلونة-كاملا-ويقترب-من-اللعب-ضد-ليفانتي