"إنقاذ بالجسم أم تصدي باليد من خارج المنطقة".. لقطة غريبة من شيكا في مواجهة فاركو والجيش

تصرف محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو بغرابة في الدقيقة الثانية من مواجهة طلائع الجيش.

ويواجه فاركو فريق طلائع الجيش على ملعب حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وأخطأ شيكا في التصرف بالكرة ليشتتها بطريقة خاطئة خارج منطقة الجزاء لتصل إلى لاعب طلائع الجيش الذي سددها سريعا.

لكن تصدى شيكا للكرة من خارج منطقة الجزاء وسط اعتراضات من لاعبي طلائع الجيش والمطالبة بطرده بسبب لمس الكرة باليد من الخارج.

وانتظر حكم اللقاء مراجعة تقنية الفيديو قبل أن يأمر باستئناف اللعب.

وحصد كل من فاركو وطلائع الجيش على نقطة لكل منهما في أول جولتين من الدوري.

الدوري المصري فاركو شيكا
