تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو
الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 19:27
كتب : FilGoal
اقترب إيناكي بينيا حارس مرمى برشلونة من الرحيل بشكل نهائي عن النادي الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة.
إنياكي بينيا
النادي : برشلونة
وكشف برنامج el chiringuito أن نادي كومو الإيطالي أتم اتفاقه مع حارس المرمى للانتقال له.
ويتبقى عام واحد في تعاقد إينياكي بينيا مع برشلونة.
وكانت خطة برشلونة في البداية هي فسخ عقد اللاعب لكن المقترح الآن أن يجدد تعاقده مع برشلونة لمدة عام آخر، ومن ثم يغادر النادي على سبيل الإعارة إلى كومو.
ويساعد هذا الأمر في تقسيم راتب الحارس مع برشلونة على عدة سنوات، مما يساعد النادي أزمته المالية الحالية الخاصة برواتب اللاعبين.
وكان نادي كومو الإيطاليا قريبا من إيقاف الصفقة، لكن بعد أن تحول الأمر إلى إعارة اقترب النادي من إتمام التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 26 عاما.
