تقرير: اقترب الرحيل لحل أزمة في برشلونة.. بينيا على بعد خطوة من كومو

اقترب إيناكي بينيا حارس مرمى برشلونة من الرحيل بشكل نهائي عن النادي الإسباني خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف برنامج el chiringuito أن نادي كومو الإيطالي أتم اتفاقه مع حارس المرمى للانتقال له.

ويتبقى عام واحد في تعاقد إينياكي بينيا مع برشلونة.

وكانت خطة برشلونة في البداية هي فسخ عقد اللاعب لكن المقترح الآن أن يجدد تعاقده مع برشلونة لمدة عام آخر، ومن ثم يغادر النادي على سبيل الإعارة إلى كومو.

ويساعد هذا الأمر في تقسيم راتب الحارس مع برشلونة على عدة سنوات، مما يساعد النادي أزمته المالية الحالية الخاصة برواتب اللاعبين.

وكان نادي كومو الإيطاليا قريبا من إيقاف الصفقة، لكن بعد أن تحول الأمر إلى إعارة اقترب النادي من إتمام التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 26 عاما.