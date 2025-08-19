بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة إعادة قرعة دوري الكرة النسائية، بعد اعتذار فريق الجونة عن عدم المشاركة في الموسم المقبل 2025 - 2026.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي عن إقامة القرعة في تمام الواحدة ظهر الأربعاء بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وتقام المسابقة بمشاركة 16 ناديا، وهم: مسار - الأهلى - الزمالك - بيراميدز - المقاولون العرب - الطيران - زد - وادى دجلة - إنبى - البنك الاهلى - المصرى - بالم هيلز - اتحاد بسيون - مودرن سبورت - ساك - رع.

ويشارك فريق SAK في دوري الكرة النسائية لأول مرة.

وكان فريق مسار قد حقق لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري السيدات.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.