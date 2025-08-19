مؤتمر فيريرا: سعداء بخوض مواجهة مودرن على هيئة قناة السويس.. وفتوح سيفيد الفريق

قدم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، اعتذاره بسبب ما جرى في المؤتمر الصحفي السابق عقب مباراة المقاولون العرب.

وتعادل الزمالك والمقاولون العرب سلبيا في الجولة الثانية من بطولة الدوري والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وأوضح فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مودرن سبورت "أود أن أعتذر لأنني كنت حادا في المؤتمر الصحفي السابق، ولكني كنت أعاني من وجع شديد في ظهري طوال المباراة، ولذلك كنت حريصا على انتهاء المؤتمر بأسرع وقت ممكن، ولكن ليس لدي أزمة في الردود على كافة الأسئلة والاستفاضة والشرح".

وعن الاستعدادا لمواجهة مودرن، قال فيريرا: "عملنا على استشفاء اللاعبين بشكل مناسب قبل اللقاء، وحصلنا على إجازة لمدة يوم وبدأنا بعدها الاستعداد للمباراة، ونتمنى أن تكتمل صفوف الفريق في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وفي التدريبات، فلدينا شكوك في مشاركة بعض اللاعبين المباراة المقبلة".

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن مساء يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة للدوري، على استاد هيئة قناة السويس.

وقدم يانيك فيريرا الشكر لجماهير الزمالك "دعم الجماهير في المباراة السابقة كان عظيمًا، ونحاول إسعادهم، والفريق افتقد بعض الأمور الفنية في لقاء المقاولون العرب وهو ما حرمنا من تسجيل أهداف، وتعلمنا من ذلك ونعمل على التطور من مباراة للأخرى من أجل الوصول لأفضل أداء".

وتابع المدير الفني:" واجهنا ظروفًا غير جيدة في المباراة السابقة، ومنها أرضية الملعب ولن نشكو كثيرًا، ولكن سنسعى للحلول الفنية في الفترة المقبلة".

وواصل:" سعداء بخوض مباراة مودرن سبورت المقبلة على ستاد هيئة قناة السويس في ظل حالة الملعب الجيدة".

وعن عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قال يانيك فيريرا:" تحدثت مع اللاعب لمدة ساعة قبل انتظامه في تدريب الأمس، ولمست منه الحماس والجدية، ووضح ذلك خلال خوضه للمران، وقدم فتوح مردودًا ممتازاً، وسيفيد الفريق في الفترة المقبلة في ظل إمكانياته التي يتمتع بها".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" البرازيلي جوان ألفينا قدم مردودًا جيدًا خلال مشاركته في الشوط الثاني للمباراة السابقة، وحاول كثيرًا وظهر له تأثير سريع مع الفريق، وسيكون له شأن في الفترة المقبلة، ونفس الأمر بالنسبة للفلسطيني عدي الدباغ، فهو لاعب متميز ومع تقديم الفريق الشكل الأفضل من الناحية الهجومية سيكون للاعب شكل جيد مع الزمالك".