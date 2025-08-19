تقرير: الوداد يدرس إعارة محترفه البرازيلي بسبب صعوبة التأقلم.. ووصول لورش

يقترب نادي الوداد من اتخاذ قراره بإعارة بيدرينيو البرازيلي هذا الصيف لتقليص عدد الأجانب.

وكشف موقع راديو مارس أن اللاعب قد خرج من حسابات المدرب محمد أمين بنهاشم.

واكتفى بدرينيو بخوض 5 مباريات فقط الموسم الماضي دون تأثير يذكر مما دفع الجهاز الفني للتفكير في إعارته.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفني يرى أن بيدرينيو يعاني من صعوبة تأقلم في أجواء الدوري المغربي.

ويسعى الوداد لتقليص عدد اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري المغربي.

على جانب آخر وصل الجنوب إفريقي تيمبينكوسي لورش إلى الدار البيضاء اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك استعدادا للانضمام بشكل رسمي للفريق والتدرب مع اللاعبين.

وكان لورش قد انضم إلى الوداد على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي ونال استحسان الجهاز الفني والجماهير.

ودفع أداء لورش إدارة الوداد لاتخاذ قرار بشراء عقده بشكل نهائي ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق المغربي.

