مؤتمر بلان: لم نكن جيدين أمام النصر.. ولدينا أزمة في الهجوم

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

لوران بلان - مدرب اتحاد جدة

رفض لوران بلان المدير الفني للاتحاد السعودي، إلقاء اللوم على خط دفاعه بعد الخسارة أمام النصر في السوبر السعودي.

وكان النصر قد بلغ نهائي السوبر السعودي بعد تغلبه على اتحاد جدة بطل الثنائية المحلية بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوضح بلان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هذه بداية الموسم، وهذا شيء طبيعي، لا ألوم خط الدفاع، واليوم كانت لدينا أزمة على مستوى الهجوم، لذا لم نحقق الانتصار".

وتابع:" الجميع يتحدث عن الدفاع دائما، نحن نفتقد حسن كادش، بالإضافة إلى حارس مرمى الفريق الأساسي، والنزعة الهجومية، هي ما افتقدناه اليوم".

وأضاف: "لم أتأخر في التبديلات نهائيا، دائما بيرجوين وموسي ديابي يصنعان الفارق في أي لحظة من المباراة".

وتابع "يجب أن تتذكروا كم سجل هؤلاء اللاعبين في الموسم الماضي، يجب أن تهدأو الثنائي سجل 47 هدف".

وأتم "لا توجد أشياء تذكر عقب حالة الطرد التي تحصل عليها ساديو ماني خلال الشوط الأول من المباراة، لم نكن جيدين في المباراة، وقبلنا هدف وهذا أمر طبيعي، نحن في بداية الموسم حاليا".

وخاض النصر أكثر من 70 دقيقة منقوصا بسبب طرد ساديو ماني.

ويواجه النصر الفائز من مواجهة القادسية أمام أهلي جدة المقرر لها غدا الأربعاء، في النهائي.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

ويغيب الهلال حامل لقب آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بـ 5 ألقاب بسبب انسحابه لمنح اللاعبين فرصة أكبر للإعداد بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وسبق وأن توج النصر باللقب مرتين من قبل بينما حقق كل من اتحاد جدة وأهلي جدة اللقب مرة لكل منهما.

الاتحاد لوران بلان السوبر السعودي
