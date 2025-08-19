صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا لـ عموتة

الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 - 18:44

كتب : FilGoal

الحسين عموتة

دخل مارسيل كايزر المدرب المساعد الحالي في فريق أياكس ضمن قائمة المرشحين لقيادة الجزيرة الإماراتي خلفا للمغربي حسين العموتة.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي إقالة المغربي الحسين عموتة من تدريب الفريق.

وخسر فريق الجزيرة أمام مضيفه خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضن الجولة الأولى من الدوري الإماراتي.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتي أن الهولندي كايزر يعد بين المرشحين لتولي القيادة الفنية في الجزيرة.

ولعب الدولي المصري إبراهيم عادل مباراة واحدة فقط تحت قيادة عموتة وهي ضد خورفكان.

ولعب إبراهيم عادل في الشوط الثاني ودخل الملعب في الدقيقة 63.

كذلك شارك محمد النني زميله في الفريق بعدما دخل المباراة في الدقيقة 79.

وسجل ثنائية الجزيرة في المباراة النجم الفرنسي نبيل فقير من ركلتي جزاء.

وحصل إبراهيم عادل على القميص رقم 10 مع الجزيرة.

ويلتقي الجزيرة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي ضد الشارقة يوم 22 أغسطس الجاري.

وتوج عموتة مع الجزيرة ببطولة كأس الرابطة الموسم الماضي.

