بيان من الزمالك بشأن أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا لتوضيح موقفه من أزمة سحب أرض النادي في أكتوبر.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لبحث الأمر الخاص بقيام جهاز حدائق أكتوبر بسحب أرض نادي الزمالك الجديد، رغم حصول النادي على كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لأعمال البناء والتشييد، والتي تثبت صحة موقفه".

"ويشدد مجلس إدارة الزمالك على أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق ويتم التواصل مع كافة الجهات المعنية والقيام باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على حقوق النادي وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره مع موافاة جماهيره وأعضاء جمعيته العمومية بالتطورات أولًا بأول، والتأكيد بأن مجلس إدارة نادي الزمالك غير مسؤول عن أي تصريحات تتعلق بالأمر تُنشر أو تتداول خارج المنصات الرسمية الصادرة عن النادي".

"ويناشد مجلس إدارة النادي جماهير النادي الوفية بعدم الالتفات لأي أخبار تُنشر خارج المنصات الرسمية للنادي، والتي تهدف لنشر معلومات مغلوطة لبث الفتنة بين صفوف جماهيره".

وكانت وزارة الإسكان المصرية قررت سحب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وكشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الأمر غريب. في أبريل 2024 سددنا مبلغا لتسلم القرار الوزاري الذي تسلمناه في سبتمبر 2024، لم نكمل عاما والآن يتحدثون عن سحب الأرض؟"

وأوضح "في سبتمبر أخذنا مهلة في المنطقة الاستثمارية لـ 4 سنوات، وفي النادي الرياضي أخذنا مهلة إلى ديسمبر 2025، وطلبنا تمديدها بسبب الظروف الحالية للنادي وبالفعل تم تمديدها لسبتمبر 2026".

وأكمل "بدأنا العمل في النادي وبدأنا التعاقد مع المستثمرين وفتح باب العضويات، وندير عجلة الاستثمار لتجهيز الفرع بأسرع وقت ممكن، وبالرغم من أن الفترة الزمنية بسيطة إلا أننا نعمل على الملاعب والفرع بشكل مستمر".

وواصل "نناشد السيد رئيس الجمهورية: الموضوع مهم للغاية لكل مشجعي الزمالك وحلم طال انتظاره. بدأنا نحرك عجلة الاستثمار ليعتمد النادي على نفسه بدون أي دعم، وما يحدث ليس من مصلحة الرياضة المصرية".

وكشف "دفعنا قرابة 40 مليون جنيه كمقدم لتعديل الاشتراطات البنائية، ولا توجد أي متأخرات أو أي سبب لسحب الأرض".